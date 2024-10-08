Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘Daltonlar’ olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon düzenledi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘Daltonlar’ olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon düzenledi.

İSTANBUL’DAN BURSA’YA GELDİLER

İstanbul’dan Gürsu ilçesindeki bir iş adamı için gelen motosikletli kasklı çete üyeleri, iş adamını silahla tehdit ederek zorla para istedi.

İş adamının direnmesi üzerine ise silahla yaralayıp kayıplara karıştı.

300’DEN FAZLA KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olay sonrası çalışma başlatan ekipler, bölgedeki 300 ayrı kamera görüntüsünü inceledi.Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda olayda kullanılan ruhsatsız silaha ulaşan ekipler, operasyonun startını verdi.

Bursa merkezli İstanbul, Muğla ve Hatay illerinde 11 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir kişi ise halen aranıyor.

Emniyetteki ifadelerinin ardından R.Ö. isimli şahıs serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen J.K., Ö.A, T.E, E.A, A.T, M.M.Ç, B.A, T.K ve N.K.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.