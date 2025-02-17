Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Caz Pazarı’ konserlerinin son konuğu, ünlü sanatçılar Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen ‘Caz Pazarı’ konserleri, caz müziğin keyifli tınılarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Projenin son konuğu, ünlü sanatçılar Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan oldu. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Gecede Âşık Veysel ve Âşık Mahzuni Şerif'in eserlerini seslendiren Dilek Türkan, orkestrayla birlikte sergilediği performansla konser sonunda büyük alkış aldı.