Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi. Bursa’da da 40 firmanın ürünlerinde taklit ve tağşiş, 1 firmanın ürünün de ise sağlıksız gıda olduğu tespit edildi... Bursa’daki bir ciğerci de satılan köftede sakatat (kalp), bir lokantadaki kuşbaşılı pide harcında ise tek tırnaklı (at,eşek) eti tespit edildi. İşte Bursa’da ifşa listesine giren ve uzak durmanız gereken o firmalar

İLKER TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Gıda fiyatlarındaki artış sürerken, son dönemde gıdada sahtecilik yapan firmaların sayısı da azalacağına hızla artıyor.

Halk sağlığıyla oynayan o firmalar, vatandaşın vaat edilenden çok farklı ve hatta zararlı şeyler tüketmesine neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan o işletmeleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden tek tek ifşa ediyor.

BURSA’DA 41 FİRMA İFŞA EDİLDİ

Son güncellenen listede Bursa’dan da 41 firma ifşa edildi. Bu firmalardan 1’i sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde, 40’ı ise taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yer aldı.

KUŞBAŞILI PİDE HARCINDA AT ETİ, KÖFTEDE KALP KULLANMIŞLAR

Listede yer alan Bursa firmalarından mide bulandıran detaylar listede yer aldı.

Nilüfer ilçesindeki bir lokanta da kuşbaşılı pide harcında tek tırnaklı (at, eşek) eti tespit edilirken, Osmangazi ilçesindeki bir ciğercide ise kuzu köfte içerisinde sakatat (kalp) karıştırıldığı ortaya çıktı.

Bununla da bitmiyor! Listeye göre; zeytinyağında tohum yağları, süt ürünlerinde yabancı madde ve bitkisel yağ, baharatlarda, yulaf ezmesinde yabancı madde tespit edildiği görüldü.

İşte o firmalar ve yaptıkları hileler;