Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin bıçakçılık mirasını tanıtmak amacıyla Bursa Bıçak Festivali düzenledi. Rusya, Almanya ve birçok şehirden ustaların katıldığı festival, 3 Mayıs Pazar gününe kadar sürdürülebilirlik temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın köklü tarihi Bıçak Festivali'nin açılış töreni düzenlendi.

Bursa'nın köklü miraslarından biri olan bıçakçılığı dünyaya tanıtmak, farklı kültürlerden ustaları ve özgün bıçak tasarımlarını kentte buluşturmak amacıyla düzenlenen Bursa Bıçak Festivali, protokolün geniş katılımıyla açıldı.

Zanaatkârlığın gücü, kültürlerin buluşması ve bıçakçılık geleneğinin izlerinin sergileneceği festivalin açılış töreninde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın zanaat mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla Bursa bıçağının marka değerini güçlendirmeye katkı sunduklarını söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Bıçak Fuarı'nda Rusya ve Almanya'dan gelen katılımcıların yanı sıra Bursa başta olmak üzere Denizli, Eskişehir, Trabzon, Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, İzmir ve Balıkesir'den gelen ustalarla birlikte toplam 100 profesyonel stant yer alırken, Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık ve El Aletleri Teknik Programı, Denizli Belediyesi, Trabzon Sürmene Belediyesi ve Türkiye'den çeşitli ekiplerin de fuarda bulunduğunu belirten Başkan Vekili Biba, 'Festivalimiz bu yıl farklı bir konseptle sizleri karşılıyor. Bu yılın teması ise sürdürülebilirliktir. İlki 2013 yılında, kendisi de bugün burada bulunan Sayın Recep Altepe başkanımız döneminde düzenlenen organizasyonumuz, bu yıl da aynı heyecanla devam etmektedir. Bu kapsamda düzenlenen geri dönüşümden şef bıçağı yarışması, farklı alanlardan katılımcıları bir araya getirmektedir. Yarışmanın sonuçları ve değerlendirmeleri birazdan açıklanacaktır. Bu vesileyle ödül sponsorumuz olan firmaya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşayan zanaatları ve üretim kültürünü şehrimizin önemli bir değeri olarak kabul ettiklerini ifade eden Başkan Vekili Biba, ilk olarak 2017 yılında dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe döneminde bıçakçılığı gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Bursa Bıçak Müzesi açıldığını anımsatarak, 'Bıçak Müzesi bugün tarihi bir yapıda ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Dünya Bıçak Başkentleri Birliği'nin 2027 yılı buluşmasının Bursa'da yapılacak olması ise hepimiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. 2027 yılında dünya bıçak sektörünün kalbi Bursa'da atacaktır. Bu festivalde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, kurumlarımıza, akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi 3 Mayıs Pazar gününe kadar Bıçak Festivali'ni ziyaret etmeye davet ediyorum. Festivalin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm katılımcılar için verimli ve güzel bir süreç olmasını temenni ediyor, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum' dedi.

Bu arada düzenlenen festivale katılım sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Recep Altepe de, bıçakçılık sanatının yalnızca evde ekmek kesmekte ya da levrek temizlemekte kullanılan bıçaklar üretmekle sınırlı kalmamasını arzuladıklarını belirterek, dünyanın sıraya girip sahip olmak istediği, sevgiyle yapılan ve gerçek anlamda sanat değeri taşıyan eserlerin ortaya çıkmasını istediklerini belirtti. Altepe, bu sanatın içinden gerçek ustalar ve öğrencilerin yetişmesini istediklerini söyledi.