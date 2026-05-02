Van Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden biri olan Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nin son etabına yoğun bir çalışma yürütülüyor.

VAN (İGFA) - Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden başlayarak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadar uzanan 6 kilometrelik etapta çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin mega projelerinden olan ve geçtiğimiz yıl üç etabı tamamlanan 18 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu'nun son etabında da çalışmalar devam ediyor. Havaların ısınması ile birlikte çalışmaların startını veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, onlarca iş makinası ve personel ile çalışıyor. Eski asfaltın söküm işleminin tamamlandığı 6 kilometrelik alanda, yarma, dolgu, yol altyapı, üstyapı ve reglaj gibi çalımalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında daha önce Tuşba Belediyesi tarafından yapılan mevcut sahil yolu genişletilerek, 20 metre ve dört şeride çıkarılırken, yol boyu rekreasyon alanı ve aydınlatma çalışmaları da yapılacak.

Son etabın da tamamlanması ile birlikte toplam 18 kilometrelik uzunluğa ulaşacak olan Van Gölü Sahil Yolu, üç merkez ilçeyi sahille buluştururken, Edremit ilçesi Uygulama Oteli Yanında başlayan yol, Van Yüzüncü yıl Üniversitesine kadar uzanıyor.