Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla bünyesindeki 680 şoföre yönelik eğitim programı düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personeli görev aldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Bölge Trafik Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen teorik derslerde; güvenli sürüş teknikleri, güncel trafik mevzuatı ve ceza sistemindeki değişiklikler detaylı bir şekilde aktarıldı. Eğitimde şoförlerin trafikte yaşadığı zorluklar, gerçek vaka analizleri üzerinden interaktif bir yöntemle ele alındı.





Takla Atan Araçta Çarpıcı Deneyim

Eğitimin en dikkat çekici kısmını, emniyet kemerinin hayati önemini gösteren uygulama aşaması oluşturdu. Özel hazırlanan simülasyon aracına binen şoförler, güvenli bir ortamda aracın takla atma anını tecrübe etti. Emniyet kemerinin kaza anında vücudu nasıl sabitlediğini bizzat deneyimleyen personel için kemer kullanımının bir zorunluluk değil, yaşamsal bir gereklilik olduğu bir kez daha vurgulandı.