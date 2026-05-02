Trakya Belediyeler Birliği'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Dr. Candan Yüceer, yeniden başkanlığa seçildi. Yüceer, 'Trakya bir bütündür ve sorunlarımız ortak, çözümümüz de ortak olmak zorunda' dedi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Trakya Belediyeler Birliği'nin 2026 Yılı Nisan Dönemi Olağan Meclis Toplantısı Tekirdağ'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçimler sonucunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, ikinci kez Trakya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilerek güven tazeledi.



Nisan Dönemi Meclis Toplantısı öncesinde önceki dönemin son encümen toplantısı yapılırken, ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında birlik yönetim organları yeniden belirlendi. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde birlik başkanlığının yanı sıra meclis birinci ve ikinci başkan vekillikleri, kâtip üyelikleri, encümen üyeleri ile plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçildi. Yeni dönemde birlik yönetim yapısı şekillenirken, gündemde yer alan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.



GÜNDEM MADDELERİ VE İŞBİRLİKLERİ



Toplantıda ayrıca Trakya Belediyeler Birliği'nin 2025 yılı faaliyet raporu ve kesin hesapları meclisin onayına sunulurken, Trakya Kalkınma Ajansı ile işbirliği yapılmasına yönelik protokol için birlik başkanına yetki verilmesi ve uluslararası işbirliklerine ilişkin adımlar da ele alındı. Türkiye'den Trakya Belediyeler Birliği ile Bulgaristan, Romanya ve Kuzey Makedonya'daki yerel yönetim birlikleri arasında planlanan dört taraflı işbirliği protokolü de gündemde yer aldı.



ÜYE SAYISI 43'E YÜKSELDİ



Birliğin büyümesini sürdürdüğü toplantıda yeni üyelikler de dikkat çekti. Daha önce birlikten ayrılan Balıkesir Marmara Adalar Belediyesi yeniden üye olurken, Çanakkale Kepez Belediyesi'nin de katılımıyla üye sayısı 43'e yükseldi.



SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Toplantı kapsamında çeşitli sunumlar da gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Erkan Ilgaz, birlik bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, İklim ve Afet Platformu çalışmaları kapsamında afet yönetimine ilişkin mevcut durum ve yapılması gerekenler hakkında değerlendirmeler yaparken, İklim Platformu Başkanı Nilgün Erkmen Göktaş da iklim konusu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Trakya Kalkınma Ajansı uzmanı Berkay Habiboğlu ise Avrupa Birliği fonları ve diğer finansman kaynaklarına ilişkin bilgiler vererek, belediyelerin bu fonlardan yararlanabilmesi için güçlü proje ekiplerinin önemine dikkat çekti. Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin de uluslararası işbirliği perspektifinde dört ülkeyi kapsayan protokol sürecine ilişkin sunum yaptı.



CANDAN BAŞKAN: 'TRAKYA'NIN MESELESİ SADECE TRAKYA'NIN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN MESELESİDİR'



Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Dr. Candan Yüceer, Trakya Bölgesi'nin Türkiye açısından önemine değinerek, 'Trakya, köklü tarihi, güçlü üretim kültürü ve stratejik konumuyla ülkemizin en kıymetli bölgelerinden biridir. Aynı anda hem sanayiyi hem tarımı hem ticareti taşıyan, üretimiyle, ihracatıyla, ödediği vergilerle Türkiye'ye büyük katma değer sağlayan bir bölgedir. Bu nedenle Trakya'nın meselesi sadece Trakya'nın değil, Türkiye'nin meselesidir' şeklinde konuştu.



'TRAKYA BİR BÜTÜNDÜR'



Bölgenin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Yüceer, 'Biz Trakya'ya bir bütün olarak bakıyoruz. Sanayisiyle, tarımıyla, limanlarıyla, üniversiteleriyle Trakya bir bütündür. Ve bu bütünlüğü koruyarak, hiçbir alanı ihmal etmeden yol yürümek zorundayız' dedi.



'NÜFUS VE İHTİYAÇLAR ÇOK HIZLI BÜYÜYOR ANCAK KAYNAKLARIMIZ AYNI HIZDA BÜYÜMÜYOR'



Trakya'nın karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çeken Candan Başkan, 'Bugün bölgemiz çok ciddi bir baskı altında. Trakya, özellikle Tekirdağ'ımız yoğun bir göç alıyor. Nüfus hızla artıyor, sanayi büyüyor, tüketim artıyor ama kaynaklarımız aynı hızda büyümüyor. En başta da su: Yer altı sularına bağımlılığımız her geçen gün artıyor ve bu durum sürdürülebilir değil' ifadelerini kullandı.