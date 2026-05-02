Mersin'de birçok ürünü farklı alanlarda da değerlendirerek ürün çeşitliliğini artıran kadınlara, Büyükşehir ekipleri tarafından 'Bitki Çayı Demleme Atölyesi' düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - Kırsalda üretici kadınları desteklemek için birbirinden kıymetli projeleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde açtığı Hamzabeyli Köyümüz Atölye ile yerel değerleri koruyarak kadın emeğini önceliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından açılan atölyede; başta coğrafi işaretli Mersin Kan Portakalı olmak üzere, bölgenin öne çıkan niş ürünleri değerlendiriliyor. Yapılan birçok ürünü farklı alanlarda da değerlendirerek ürün çeşitliliğini artıran kadınlara, Büyükşehir ekipleri tarafından 'Bitki Çayı Demleme Atölyesi' düzenlendi. Atölyede kadın emeği ile toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler yer alırken, çaya lezzet vermesi için Mersin Kan Portakalı kurusu da eklendi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Aysun Seçkin ile Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu'nun düzenlediği atölyede; 'tıbbi ve aromatik bitkiler, toplanırken dikkat edilmesi gerekenler, nereden alınacağı, kullanım amaçları ve şekilleri, saklama koşulları, evde kuruturken dikkat edilmesi gerekenler, doğru demlenme ile tüketim şekilleri' gibi konular katılımcılara anlatıldı. Bitki çayına dair birçok detayı öğrenme şansı yakalayan katılımcılar, bu sayede bugüne kadar doğru bildikleri yanlışları da öğrendiler.

Şahutoğlu: 'Atölyemizde özellikle coğrafi işaretli ürünlere yer veriyoruz'

2026 Şubat ayında açılan ve kısa sürede özellikle yakın bölgedeki kadınların gözdesi haline gelen Hamzabeyli Köyümüz Atölye hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu; kadınlara yönelik makine kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda okuryazarlığı ve nar ekşisi üretimi gibi konularda düzenli eğitimler verdiklerini söyledi. Coğrafi işaretli ürünlere özellikle yer verdiklerini belirten Şahutoğlu, kadınların kendi ürettikleri ürünler ile atölyede üretim yaptıklarını söyledi. Bitki Çayı Demleme Atölyesi'nin de çok ilgi çektiğini söyleyen Şahutoğlu, 'Bitki Çayları Demleme Atölyesi'ne 10 vatandaşımız katıldı. Tıbbi ve aromatik bitkileri tanıma, tanıdıktan sonra saklama koşulları, en iyi saklama ve en iyi kurutma koşullarını öğreniyorlar. Bununla beraber o çayın demleme süreleri ve demleme zamanlarının doğru bir şekilde yapılmasını öğreniyorlar' diyerek, demledikleri çayları kadınların üretimi olan kekler ve çörekler eşliğinde içtiklerini söyledi.

'Atölyeler birçok amaca hizmet ediyor'

Bu gibi atölyeleri, Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak için önemsediklerini sözlerine ekleyen Şahutoğlu, 'Kentten kırsala gelen vatandaşları çekmek, Hamzabeyli'yi ve buranın coğrafi ürünlü kan portakalını tanıtmak ve burada üretilen ürünlerin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Verilen eğitimlerle de gıda üreten insanlara güvenli gıdaların nasıl üretileceği, tüketicinin güvenli gıdaya nasıl erişebileceği ve bunu nasıl okuyabileceği noktasında yol gösteriyoruz' sözlerine yer verdi.

Gürlekoğlu: 'Katılımcılara, bitki çayları ile ilgili doğru bildikleri yanlışları gösterdik'

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu, 'Bitkileri aslında sağlık açısından tüketiyoruz, fakat yanlış yaptığımız demleme yöntemleriyle sağlığımıza olumlu etki etmiyor. 'Bitki çayları hangi bitkilerden oluşur, tıbbi aromatik bitkiler nelerdir, tıbbi aromatik bitkiler toplanırken neye dikkat edilmeli, hangi ortamlardan toplanmalı, nerelerden alınmalı ve kendi evimizde kurutuyorsak nelere dikkat edeceğiz?' gibi konularda bilgiler verildi' diye konuştu.

Köyümüz Atölye'nin niş ürünlerinden olan Mersin Kan Portakalı'nı da bitki çayına aroma vermek amacıyla kullandıklarını aktaran Gürlekoğlu, 'Kan portakalının çaylarda nasıl kullanılacağı konusunda katılımcılara bilgiler verildi. Katılımcılar çok memnun. Böylece bugüne kadar yanlış yaptıkları yöntemleri de öğreniyorlar. Onlar da bunun farkındalar ve çok memnunlar' ifadelerine yer verdi.

Kadınlar, demleme aşamasında birçok önemli noktayı atölye sayesinde öğrendi

Büyükşehir'in köylüye sunduğu imkanların çok geniş ve güzel olduğunu söyleyen katılımcılardan Dürdane Yıldırım, 'Atölyeyi çok beğendim. Burada çiçeklerin kaynatılmaması gerektiğini, sert kabukluların ve tohumluların sadece 3-5 dakika kaynatılması gerektiğini öğrendim. Etkinlik de çok güzel, tesis de çok güzel' dedi. Her bulduğu fırsatta Büyükşehir'in etkinliklerine katıldığını söyleyen Yıldırım, 'Mersin'de çok güzel imkanlar var. Başkanımız Vahap Seçer'in emeğine sağlık. Mersin'de yaşamak, Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleriyle çok daha güzel' dedi.

Hijyene çok dikkat edilen bir atölye olduğu için özellikle çok sevdiğini söyleyen Gastronomi Yüksek Lisans öğrencisi Özgü Ünal, 'Önümüzdeki bitkiler hem çok canlı, renkli hem de çok tazelerdi. Yeterli olarak bitki seçenekleri önümüze sunulmuştu. Hepsinin hakkında bilgiler aldık. Demleme aşamasında eksik olduğumu düşündüğüm için, bu etkinlikten faydalanmak istedim' diyerek, birçok önemli noktayı atölye sayesinde öğrendiğini belirtti.