Kocaeli genelinde girmedik sokak, cadde bırakmayan ve hızlı müdahale gücüyle her yere yetişen Büyükşehir A Takımı ekipleri, çok fonksiyonlu iş makineleriyle yılın her günü sahada görev yapıyor. Dört mevsim kullanılabilen özel araçlar, kent genelinde temizlik ve bakım çalışmalarına kesintisiz katkı sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların taleplerine hızlı çözüm üretmek amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir'in 'A Takımı' olarak bilinen ekipleri, acil müdahale ve bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerinde de aktif rol üstleniyor. Mahallelerden kırsal alanlara kadar geniş bir coğrafyada görev yapan ekipler, güçlü araç ve ekipman desteğiyle sorunlara yerinde ve hızlı müdahale ederek vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor.

4 MEVSİM KULLANILAN ÖZEL ARAÇLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı'nın sahadaki en önemli yardımcılarından biri olan çok fonksiyonlu iş makineleri, yılın 365 günü kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlandı. Kent genelinde aktif olarak kullanılan bu özel araçlar, farklı görevleri tek başına yerine getirebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

TEK ARAÇ, ÜÇ FARKLI GÖREV

Çok amaçlı kullanım imkânı sunan araçlar, farklı aparatlarla donatılarak sahadaki iş gücünü artırıyor. 'Bariyer Yıkama Aparatı' ile yol kenarları ve metal bariyerler temizlenirken, 'Dal Budama Aparatı' sayesinde özellikle kırsal alanlarda ağaç bakımı gerçekleştiriliyor. 'Ot ve Diken Temizleme Aparatı' ise kaldırım ve yol kenarlarında oluşan yabani bitkileri ortadan kaldırıyor. Bu donanımlar sayesinde araçlar, farklı ihtiyaçlara hızlı ve etkili şekilde cevap vererek saha çalışmalarına büyük kolaylık sağlıyor.

GÜÇLÜ DONANIM, GÜVENLİ ÇALIŞMA

4x4 özelliğe sahip araçlar, engebeli ve zorlu arazi koşullarında dahi etkin performans sergiliyor. Farklı hız modlarıyla donatılan sistem sayesinde ekipler, sahada hem kontrollü hem de hızlı çalışma imkânına sahip oluyor. Araçların ön kısmında yer alan ağırlık aparatı ise süspansiyon sistemiyle birlikte dengeyi optimize ederek sağa-sola ayarlanabilmesini sağlıyor. Bu özellik, özellikle eğimli ve riskli alanlarda devrilme ihtimalini en aza indirerek güvenli bir kullanım sunuyor.

A TAKIMI KOCAELİ'NİN HER NOKTASINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sahadaki çözüm gücü olan A Takımı, çok amaçlı araç desteğiyle çalışmalarını her geçen gün daha da artırıyor. Dört mevsim kullanılabilen bu araçlar sayesinde hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştiriliyor.