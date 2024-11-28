Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına düzenlediği ‘8. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası’, kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. Toplam 70 takımın katıldığı turnuvanın final maçlarının sonunda kupanın sahibi kadınlarda Amazonlar ve erkeklerde ise Spor İşleri oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da kültürden sanata, altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 14 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında ‘8. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası’ düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tüm iştiraklerin katılımıyla Merinos Stadyumu’nda yapılan turnuvada, 64 erkek ve 6 kadın takımı olmak üzere toplam 70 takım kıyasıya mücadele etti.

Turnuvaya yaklaşık 1000 personel katılırken, turnuvanın kadın finalinde ‘Topuklu Alfalar’ı yenen ‘Amazonlar’ kupanın sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüğü ‘Topuklu Kramponlar’ elde ederken, en centilmen takım ‘Mor Hareket’ oldu. Turnuvanın erkek finalinde ise ‘Buski Bilgi İşlem’i yenen ‘Spor İşleri’ kupanın sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüğü ‘Gemlik Buski’ elde ederken, en centilmen takım ‘Mezarlıklar Şube’ oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen kupa törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, kurum amirleri ve personel katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, turnuva katılan 70 takımı ve yaklaşık 1000 personeli mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi’nin şirketler dahil yaklaşık 14 bin personeli bulunduğunu söyleyen Başkan Bozbey, önümüzdeki yıllarda turnuvaya daha fazla katılımın olacağına inandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal faaliyetleri önemsediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Personelimizin iyi gününde kötü gününde yanlarında olmayı, onlarla bir arada bulunmayı önemsiyoruz. Bursalıları gülümseteceksek hep beraber gülümseteceğiz. Bursalılara nitelikli ve kaliteli hizmet vermenin onurunu hep beraber yaşayacağız. Türkiye’de bu konuda ‘en iyi hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli’ diye yansıtacağız. Turnuvaya katılan ve şampiyon olan takımları yürekten kutluyorum” dedi.