Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediyesi Kurban Pazarı’nı ziyaret etti. Kurbanlık satan esnafla sohbet eden Başkan Bozbey, vatandaşların kurban kesimi ve atıkların bertarafı konusunda hassasiyetle davranmasını istedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediyesi’nin Veysel Karani Kurban Satış Yeri’ni ziyaret etti. Bayram öncesinde hem alışveriş yapan vatandaşlarla hem de esnafla sohbet eden Başkan Bozbey, alıcı ile satıcılar arasındaki kurban pazarlığına da aracılık etti.

Bursalıların bayramını da tebrik eden Başkan Bozbey, esnafa da hayırlı işler diledi.

“ATIKLARININ DOĞAYA ATILMASINI KABUL ETMİYORUZ”

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık satışlarının artığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursalıların kurban kesimi sırasında ve sonrasında atıkların bertaraf edilmesi konusunda da hassas davranmasını istedi.

Geçmiş yıllarda ortaya çıkan görüntülerin bu sene de yaşanmasını istemediklerini belirten Başkan Bozbey, kurban kesimlerinin ehil insanlara yaptırılmasının doğru olacağını ifade etti.

Kurban kesimlerinden sonra atıkların yeşil alanlara ve ormanlık alanlara bırakılmamasını isteyen Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede de kurban atıklarının doğaya, parklara, ormanlara atılmasını asla kabul etmediklerini istemediklerini söyledi.

Özellikle toplu kesim yapan yerler, atıkları tek bir yerde toplamalı ve sonra ilçe belediyelerini arayarak alınmasını sağlanmasını isteyen Başkan Bozbey, "Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda tüm belediyelerimiz hazırlıklarını yaptı. Ekip ve ekipmanlarını hazırladı. Bayramın ilk gününden itibaren gelen telefonlara göre bölgeye gidip atıkları alarak ilgili yerlere götürecekler. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de gerekli desteği vereceğiz. Çevre açısından kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için hazırlıklarımızı yaptık. Tüm Bursalıların Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj AŞ ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler tarafından 17 ilçede belirlenen kurban kesim ve satış noktalarında ilaçlama faaliyetleri aralıksız şekilde sürdürülüyor.