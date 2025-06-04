Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bulgurlu Mevkii ile Orduzu Gelinciktepe TOKİ arasındaki 11 kilometrelik Kuzey Kuşak Yolu ikinci etap çalışmalarını yerinde inceledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatmak ve sürücülere konforlu ulaşım sağlamak için yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bulgurlu Mevkii ile Orduzu Gelinciktepe TOKİ arasında planlanan 11 kilometrelik Kuzey Kuşak Yolu ikinci etap çalışmalarını denetledi.

İkinci etap kapsamında, Bulgurlu Mahallesi, Üniversite Yonca Kavşağı ve Cerrah Bulvarı’na uzanan 3 kilometrelik yolun 2,5 kilometrelik kısmında yol açma çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Er, “Malatya’nın trafik sıkışıklığını çözmek ve daha kaliteli ulaşım sağlamak için yeni yollar açıyoruz. Şehrimiz deprem yaralarını sararken, ulaşım altyapısını da güçlendiriyoruz” dedi.

“2025 SONUNA KADAR TAMAMLANACAK”

Başkan Er, Kuzey Kuşak Yolu’nun Çöşnük’ten üniversiteye ve Bahçebaşı Mahallesi’nden Gelinciktepe TOKİ’ye uzanan ikinci etap çalışmalarının eş zamanlı başladığını belirtti.

“Birinci etap yolları hizmete açtık, şimdi ikinci etaba geçtik" diyen Başkan Er, "Bahçebaşı ve Gelinciktepe TOKİ konutlarındaki vatandaşlarımızın trafik yükünü hafifleteceğiz. Yolları 2025 sonuna kadar etap etap trafiğe açmayı planlıyoruz. Çalışmalarda emeği geçen İmar ve Şehircilik Dairesi ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekiplerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.