Tat Gıda, çiftçiler ile tarım teknolojileri ve çözümleri üzerine çalışan farklı kuruluşları bir araya getirerek, çiftçi farkındalığını arttırmak ve ekosistemin gelişimine destek olmak için her yıl düzenlediği Dijital Tarla Günü’nün 7.sini gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Tat Gıda, çiftçi ile iletişimin artırılması ve çiftçinin gelişiminin desteklenmesi konularında çözüm üreten uygulamaları hayata geçirerek sektöründe fark yaratmayı sürdürüyor.

Tat Gıda’nın bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği Dijital Tarla Günü etkinliğinde; dijital tarım sensör ve uygulamaları, bitki besleme ve koruma ürünleri, tohum ve fide çeşitleri, hassas ve akıllı tarım teknolojileri, drone, uydu ve görüntü işleme teknolojileri, tarım makineleri ve ekipmanları üzerine çalışan 22 farklı firma, Start Up, üniversite ve araştırma merkezi stant kurarak yenilikçi çözümlerini tanıttı ve etkinlikte 600 katılımcı sayısına ulaşıldı.

Etkinliğe Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, Mustafakemalpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Dinçer Uslu, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ve YeniÇiftçi Platformu Kurucusu Emrah İnce katıldı.

TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ ÜLKEMİZ İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Tat Gıda’nın çiftçilerin ve tarımın gelişimine verdiği önemi ve dijital tarım konusunda yapılan öncü çalışmaları vurgulayan Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Veysel Memiş etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tat Gıda olarak, yer aldığımız tarım ve gıda sektörünün ülkemiz için stratejik önemini biliyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana çiftçi ve paydaşlarımızla birlikte bu kapsamda hız kesmeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her yıl bir araya geldiğimiz bu etkinlikte, sektörün gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki sağlıklı nesiller, ancak sağlıklı beslenme ile inşa edilir. Sağlıklı beslenmenin temeli ise bu topraklarda gerçekleştirdiğimiz tarım faaliyetleri ile başlar ve ardından üretilen ürünlerin gıda işletmelerinde en kaliteli şekilde hazırlanması ile devam eder ve sofralarımıza ulaşır. Tat Gıda olarak, sürdürülebilir tarımın geleceği için üreticilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çalışarak ilerliyoruz. Yıllar içinde adım adım ilerlettiğimiz dijital tarım faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Artan nüfusla birlikte gıda ihtiyacı da artmakta ve iklim krizinin tarıma olan olumsuz etkileri bulunmaktadır. Tarımda kalite ve verimi arttırmak ancak teknoloji ve yeni yöntemler ile mümkündür. Önce kendi tarım alanlarımızda uyguladığımız teknoloji ve yöntemleri daha sonra çiftçilerimizle paylaşmaktayız. İklim krizinin etkisiyle dünyada tatlı su kaynakları azalmaktadır. Domates tarımında damla sulama sistemlerinin yaygın olarak kullanılması oldukça sevindirici. Ancak bitkinin ihtiyacına uygun şekilde doğru zamanda, doğru miktarda suyu verebilmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. Optimum sulama için yapay zekâ destekli çözümleri kendi Tat Gıda tarım arazilerimizde denemekteyiz. Başarılı sonuçları çiftçilerimize yaygınlaştırarak bu alanda öncü olmak istiyoruz. Tat Gıda olarak yenilediğimiz mobil uygulamamızı tüm çiftçilerimizin kullandığını gözlemledik, mutlu olduk. Tat Mobil Uygulaması ile hava durumu, uydu görüntü analizleri, uygun ilaçlama teknikleri, traktör kullanım zamanları gibi bilgileri paylaşıyoruz. Aynı zamanda, çiftçilerimiz uygulamadan teslimat ve sözleşme bilgilerini görüntüleyebilmekteler. Ayrıca bu yıl ilk defa teslim edilen her araç bazında teslimat ve kalite bilgilerini de dijital olarak öğrenebilecekler.”