Çayırova Belediyesi’nin açılışını yaparak, gençlerin hizmetine sunduğu Çayırova Gençlik Merkezi’nde ilçedeki çocuklar keyifli vakit geçirmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin hizmete açtığı Çayırova Gençlik Merkezi, yaz aylarında ilçedeki çocukların uğrak merkezi olmaya devam ediyor. Oyun odası, satranç salonu, ders çalışma ve dinlenme alanları, mini basketbol sahası ve birçok avantajıyla gençlerin eğlence merkezi olan Çayırova Gençlik Merkezi’nde yaz ayları daha eğlenceli geçiyor. Son olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde sınava hazırlık sürecinde olan gençleri ağırlayan Çayırova Gençlik Merkezi’nde öğrenciler keyifli vakit geçirerek, sınav stresi ve heyecanını biraz olsun attı.

Öğrenciler, oyun salonu, satranç odası, masa tenisi odası ve basketbol sahasında arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmenin keyfine varırken, merkezin yapımında emeği geçen tüm herkese teşekkürlerini iletti. Çayırova’da böyle bir merkezin olmasının ilçedeki gençler için büyük avantaj olduğunu belirten öğrenciler, sınav hazırlık sürecinde stres atmak için bu tarz merkezlerin kendileri için çok faydalı olduğunu belirtti. Randevu sistemiyle Çayırovalıları misafir eden Çayırova Gençlik Merkezi’nde randevu almak isteyen gençlerin, 0554 771 99 49 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.