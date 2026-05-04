BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İstanbul'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda otobüs kalkış noktalarında yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyerek yeni alanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına yapılan incelemelerde, hemşehrilerin havalimanı çıkışından itibaren metro güzergâhındaki otobüs kalkış noktalarına daha kolay, hızlı ve konforlu şekilde ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Yönlendirme tabelaları ve bekleme alanlarına ilişkin düzenlemeler konusunda istişarelerde bulunulduğu, yolcu akışını kolaylaştırmaya yönelik önerilerin paylaşıldığı bildirildi.

Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'ya seyahat eden vatandaşların ulaşım deneyimini daha konforlu hale getirmek için sürecin yakından takip edileceğini söyledi.