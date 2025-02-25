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Eğitim süresince gördükleri özel ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler, Yıldırım Belediyesi'ne ve Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun’a teşekkür etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, fotoğrafçılık sanatına meraklı vatandaşlara yönelik programlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen atölye 2 gün sürdü. Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun eğitmenliğinde yapılan derslerde kursiyerler, cep telefonlarıyla profesyonel çekim yapmanın püf noktalarını öğrendi.