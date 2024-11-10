Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, çocukların ara tatile eğlenceli bir giriş yapması adına düzenlediği “Çirkin Ördek Yavrusu” adlı kukla tiyatrosu minik katılımcılardan tam not aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerel belediye birinci dönem ara tatile giriş yapan çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturdu.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gün boyunca yüzlerce çocuğu ağırlayan Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ kukla tiyatrosu minik seyircilerden büyük alkış topladı.

Öte yandan fuaye alanında düzenlenen yarışmalar ve oyunlar ile yüz boyama etkinliğinde minikler doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ara tatile giren öğrencileri kutladı.

Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için onları çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Barış Manço Kültür Merkezi’nde 2 seans düzenlediğimiz oyuna yüzlerce miniğimiz katılarak doyasıya eğlendi. Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.