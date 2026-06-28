Bursa Yıldırım Belediyesi, Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından olan aşıklık geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geleneğin yaşayan en önemli temsilcilerinden Hüseyin Sümmanioğlu için vefa programı düzenlendi.

BURSA(İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından olan aşıklık geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, aşıklık geleneğinin yaşayan en önemli isimlerinden Hüseyin Sümmanioğlu için saygı gecesi düzenledi. Aşık Hüseyin Sümmanioğlu'nun yanısıra aşıklık-ozanlık geleneğinin önemli isimleri; Ayhan Kokmaz, Ahmet Poyrazoğlu, Temel Turabi, Kul Nuri, Mustafa Aydın, Beyzade Aslan, Baki Çetin, Taner Öztürkoğlu, Osman Feryadi, Recep Ateş, Alperen Uzun, Ali Serhati, Ozan Reyhani, Taha Turabi, İsrafil Taştan, Veysel Yıldızer, Ertuğrul Ataç, Abdullah Gizlice ve Kamli Çalaışkan'ın yer aldığı gecenin onun konukları ise Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Engin Ergün oldu. Cazibe Merkezi'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren Bursalılar, Türküler ve atışmalarla unutulmaz bir akşam yaşadı.

'EN KIYMETLİ MİRASLARIMIZDANDIR'

Programda yaptığı konuşmada, aşıklık geleneğinin Türk milletinin yüzyılları aşan hafızası olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Aşıklık geleneğinin değerli temsilcilerinden biri olan Hüseyin Sümmanioğlu için düzenlediğimiz bu güzel programda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Aşıklık geleneği; Anadolu'nun kültürel hafızasını, gönül dünyasını ve zenginliğini yüzyıllardır taşıyan en kıymetli miraslarımızdan biridir. Sazın telinden yükselen her nağme bir hikmetin, bir tecrübenin ve milletimizin ortak duygusunun sesidir. Aşıklarımızın sözü kimi zaman halkın sevinci, kimi zaman derdi, kimi zaman duası olmuştur. Onların dili; toplumun hafızasını diri tutan, kültürümüzü kuşaktan kuşağa aktaran güçlü bir gönül dilidir.Nitekim bu kadim gelenek, Unesco tarafından da Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası olarak tescillenmiş; dünya kültür mirası içinde hak ettiği yeri almıştır' ifadelerini kullandı.

'DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURADAYIZ'

Yıldırım'ın tarihi ve kültürüyle çok önemli bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Yılmaz; 'Böyle müstesna bir kentte, medeniyetimizin değerlerine sahip çıkmak, sözlü kültürümüzü yaşatmak ve gönül dünyamıza yön veren büyük isimleri anmak bizler için bir vefa borcudur. Hayatı, öğretisi ve hikmetli güfteleriyle aşıklık geleneğimizin ustalarından biri olan Hüseyin Sümmanioğlu bugün aramızda. Programımıza katılarak bizleri onurlandırdığı için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hayırlı, sağlıklı ve bereketli ömürler nasip etsin inşallah. Bizler bugün Aşık Hüseyin Sümmanioğlu'na ve Aşık Sümmani'den bugüne uzanan bu büyük geleneğe vefamızı göstermek amacıyla bu anlamlı programı düzenliyoruz. Aşıklık geleneğine gönül veren, bu mirası yaşatmak için emek ortaya koyan tüm halk ozanlarımıza saygı ve hürmetlerimi sunuyor; siz kıymetli hemşehrilerime güzel ve keyifli bir akşam diliyorum' diye konuştu.