Bursa Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki dezavantajlı bireyleri evlerinde ziyaret ederek, ‘afet farkındalık eğitimi’ veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, afetler ve afetlere hazırlık alanlarında farkındalık oluşturacak çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerden kadınlara, gençlerden çalışanlara toplumun tüm kesimlerine yönelik afetfarkındalık eğitimleri düzenleyen Yıldırım Belediyesi, geliştirdiği yeni proje kapsamında ilçe genelindeki engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek, olası deprem öncesinde alınabilecek önlemler ve deprem sonrasında yapılacaklarayönelik afet bilinçlendirme eğitimi veriyor.

Eğitimlerde, dezavantajlı bireylere ev içi güvenliği artırmak amacıyla mobilya sabitleme, acil çıkış düzenlemeleri, afet çantası hazırlığı ve ‘çök-kapan-tutun’ gibi hayati öneme sahip davranış modelleri uygulamalı olarak anlatılıyor.

Ayrıca, eğitim verilen bireylere konutların daha güvenli hale getirilmesi adına ev eşyalarının sabitlenmesi için Deprem sabitleme kitleri hediye ediliyor. Dezavantajlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için projeler geliştirdiklerini kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Özellikle olası afetlere hazırlık, afet sürecinde ve sonrasında yapılacaklarla ilgili bilgiler hayati öneme sahip olabiliyor. Bundan dolayı bu kardeşlerimizin daha bilinçli hareket etmesi için eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.