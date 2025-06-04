Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kurban Bayramı öncesi Yenişehir Belediyesi’nin tüm sokakları temizleyerek bayrama hazırlandığını söyledi.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Yenişehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde tam mesai yaparak, her bir sokağı tek tek temizledi. Bayram hazırlıkları hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Kurban Bayramıyla ilgili tüm birimlerimiz hazırlıklarını tamamladı, planlamalarını yaptı. Bizler Yenişehir Belediyesi olarak şehrimizde bayram temizliği yapıyoruz.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz olabildiğince tüm cadde ve sokakları yıkama faaliyetlerinde bulunuyor. Yine parkların genel temizliği, cami etraflarının temizliği, mezarlık bölgelerinin temizliği ve şehrin tüm alanlarında genel temizliğin yapılması adına arkadaşlarımız ekstra bir gayret sarf ediyor. Bu kadar emek ve çabanın sonucunda halkımızdan isteğimiz, yaşadığımız bölgeyi ve çevreyi temiz tutmasıdır. Vatandaşlarımızdan bu konuda azami gayret bekliyoruz. Herkes kendi kapısının önünü temiz tutarsa daha temiz bir Yenişehir’e kavuşuruz. Bu vesileyle ben şimdiden tüm ilçe halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.