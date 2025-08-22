Bursa'da Osmangazi Belediyespor, tanışma toplantısıyla yeni sezona start verdi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bursa’nın kalbi Osmangazi diyoruz; sporun da kalbi Osmangazi olsun” diyerek takıma başarı dileklerini iletti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyespor, Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edeceği yeni sezon öncesi bir araya geldi.

Sukaypark Spor Tesisleri’nde düzenlenen tanışma toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, Baş Antrenör Güner Karakaya, Yardımcı Antrenör Onur Çakıllıtepe, İstatistik Antrenörü Berkay Köse, Fizyoterapist Hasancan Dal ve İdari Menajer Bekir Metin katıldı.

Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, takıma başarı dileklerinde bulunarak, “Hem Osmangazi’mizi hem Bursa’mızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak sporun her branşında var olmak istiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, hayatlarında daha başarılı olmalarına katkı sunmak en büyük hedefimiz” dedi.

Başkan Erkan Aydın, düzenlenen mini voleybol turnuvasında bin 500 çocuğu buluşturduklarını hatırlatarak, hentbol, su topu, atletizm gibi branşlarda da gençlere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Aydın, “Sizlerin yanınızdayız. Bursa’nın kalbi Osmangazi diyoruz; sporun da kalbi Osmangazi olsun” ifadelerini kullandı.

“YETİŞEN ÇOCUKLARIMIZ BURSA’DA KALSIN”

Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ise yeni sezona güçlü bir kadroyla girdiklerini vurgulayarak, “Takımımızı kurduk, transferlerimiz devam ediyor. Bursa’da yetişen çocuklarımızın Bursa’da kalmasını istiyoruz. Bu sene 1. Lig’de Osmangazi’mizi temsil edeceğiz. Oyuncularımız büyük fedakârlık yaparak sahada mücadele edecek. Sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

Toplantının devamında Osmangazi Belediyespor’un yeni transferleri Berat Akaray, Kutay Erden, Burak Köse, Gürkan Tok, Eren Arı, Kadir Terlik, Efe Karabuğa, Yiğit Yıldız, Semih Bulut, Arda Şenay, Samet Akyıldız ve Burak Topcu da kendilerini tanıtarak takımdaki yerlerini aldı.