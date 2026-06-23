Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla ilçe genelinde haşere ile kemirgenlerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında ekipler, yıl boyunca planlı ve düzenli ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirirken, vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı şekilde yanıt veriyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Haşere ve Kemirgenle Mücadele Birimi ekipleri, 136 mahallede rögarlar, yağmur suyu ızgaraları, parklar, kamusal alanlar ve risk taşıyan noktalar başta olmak üzere periyodik ilaçlama çalışmaları yapıyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılırken, işlemler yetkili ve sertifikalı personel tarafından titizlikle yürütülüyor.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlıklarından gelen talepleri değerlendiren ekipler, son olarak Yenikent Mahallesi'nde kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Rögarlar ve yağmur suyu ızgaralarında yapılan uygulamalarla haşere yoğunluğunun azaltılması ve olası yayılımın önüne geçilmesi hedeflendi.

Osmangazi Belediyesi'ne ilettikleri talebin kısa sürede karşılık bulduğunu belirten Yenikent Mahallesi Muhtarı Nadir Yılmaz, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirerek, 'Mahallemiz genelindeki rögarlar ve yağmur suyu ızgaralarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Osmangazi Belediyesi'nin hızlı şekilde harekete geçmesinden ve yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Vatandaşlardan gelen talepleri titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Haşere ve Kemirgenle Mücadele Ekip Sorumlusu Dilek Yosun da, 'Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Haşere ve Kemirgenle Mücadele Birimi ekipleri olarak ilçe genelindeki 136 mahallede rögarlar, yağmur suyu ızgaraları ve ortak kullanım alanlarında haşere ve kemirgenlere karşı düzenli ilaçlama çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlıklarımızdan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı müdahalelerde bulunuyoruz. Son olarak Yenikent Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla bölgede gerekli ilaçlama çalışmalarını tamamladık. Halk sağlığını korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.