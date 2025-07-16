Bursa Osmangazi’de yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sorunları yerinde tespit ederek çözümler üretiyor.BURSA (İGFA) - Göreve geldiği ilk günden itibaren daha yaşanabilir bir Osmangazi için gece gündüz çalışan Başkan Aydın, ilçedeki sorunları birinci ağızdan dinleyip çözümler üretebilmek adına mahalleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geliyor.

Osmangazi’nin 136 mahallesini tek tek ziyaret eden Başkan Aydın’ın bu kez durağı Emek Adnan Menderes Mahallesi oldu. Emek Adnan Menderes Mahalle Cami önünde düzenlenen kahvaltı programıyla mahalle sakinleriyle bir araya gelen Aydın, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek istenilen hizmetlere en kısa sürede başlanılacağının sözünü verdi. Düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda, Emek Adnan Menderes Mahallesi Naci Özbay ve mahalle sakinleri tek tek söz alarak Başkan Aydın’a mahallelerine istedikleri hizmetleri dile getirdi.

“SIKINTILARI DEĞİL ÇÖZÜMLERİ ÖN PLANA ÇIKARTIYORUZ”

Daha güzel bir Osmangazi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aydın, “Osmangazi çok büyük ve derdi de aynı şekilde büyük. 1 milyona yakın insan yaşıyor. Talepler sınırsız, imkanlar sınırlı. Ancak biz bahane üretmiyoruz; sıkıntıları değil, çözümleri ön plana çıkartıyoruz. Ekibimizle birlikte mahallelerimizde küçük dokunuşlarla, orta ve uzun vadede daha büyük neler yapabiliriz konusunda istişare ediyoruz. Bu ziyaretlerde sorunları yerinde görüyoruz. Vatandaşlarımızı birebir dinliyoruz. Ne kadar uzaktan bakarsanız, o kadar da çözüme ve vatandaşın derdine uzak kalıyorsunuz. Amacımız sahada yer alıp vatandaşlarımızla bir arada olmak. Halkımızla birlikte çözüm odaklı, halkçı ve sosyal demokrat bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz” dedi.