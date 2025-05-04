İYİ Parti’den DEVA Partisi’ne geçen Hüseyin Düzgün, Bursa'da Osmangazi İlçe Başkanı oldu. 341 kişilik ekiple geçiş yapan Düzgün, siyasete yeni bir soluk getirecek.BURSA (İGFA) - Bursa’da dikkat çeken bir siyasi gelişme yaşandı. İYİ Parti’nin Gençlik Kolları'nda önemli görevler üstlenen Hüseyin Düzgün, DEVA Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı’na atandı. Atama, Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk’ün girişimleri ve Genel Başkan Ali Babacan’ın onayıyla gerçekleşti.

Düzgün, 341 kişilik ekibiyle DEVA’ya katılarak partide yeni bir sinerji oluşturdu.

Daha önce İYİ Parti’de Osmangazi Gençlik Kolları Kurucu Başkan Yardımcılığı, Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve Genel Merkez’de medya-bilişim sorumluluğu gibi görevlerde bulunan Düzgün, gençliği ve vizyoner yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

DEVA çatısı altında gençlik hareketini ileriye taşıyacaklarını belirten Düzgün, halkın ihtiyaçlarına yanıt verecek projelerle sahada olacaklarını ve bunun bir başlangıç olduğunu söyledi.