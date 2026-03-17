İzmir Bornova Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Bornova Büyükpark'ta yaklaşık 2500 Bornovalının katılımıyla iftar programı düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, orucunu vatandaşlarla birlikte açarak dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acı ve zulümlerin de sona ermesini temenni etti.

İftar programına CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, İYİ Parti Bornova İlçe Başkanı Oğuzhan Yar, Saadet Partisi Bornova İlçe Başkanı Oktay Karaçelik, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Bornovalı katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar programı, semazen gösterisiyle daha da anlam kazandı.

EŞKİ : 'BU MÜBAREK GECEDE SİZLERLE AYNI SOFRAYI PAYLAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

İftarın ardından konuşan Başkan Ömer Eşki, Kadir Gecesi'nin önemine değinerek ''Sevgili Bornovalılar, hepimizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu gece bin aydan daha hayırlı bir gece. Bu mübarek gecede sizlerle aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz, dilerim hep beraber bayramı da karşılarız ve seneye yine burada iftarımızı beraber açarız. Ve dilerim dünya şu anda içinde bulunduğu durumdan çok daha adil, çok daha güzel, çok daha yaşanılabilir bir hal alır.' diyerek duygularını dile getirdi.

DÜNYADAKİ ACILARIN SON BULMASINI DİLEDİ

Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan acı ve zulümlere de değinen Başkan Eşki, daha adil ve huzurlu bir dünya temennisinde bulundu.

Eşki, 'Dünyanın her yerinde acı ve mezalim inşallah son bulur. Ülkemizde maalesef hepimizin bildiği gibi üretim ve ekonomi son derece zayıflamışken hâlâ ayakta duran bir sosyal yapı var. Bu yapının ayakta kalmasının sebebi de ismi konmamış kayıt dışı bir iyilik yapma alışkanlığıdır.' diye konuştu.

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Toplumun ayakta kalmasında insanların birbirine sahip çıkmasının büyük rol oynadığını belirten Başkan Eşki, bu dayanışma kültürünün önemine vurgu yaptı.

ADALET VE GÜÇLÜ BİR SOSYAL DEVLET VURGUSU

Konuşmasının sonunda adalet, dayanışma ve sosyal devlet anlayışına vurgu yapan Başkan Eşki, Kadir Gecesi'nin bu yöndeki umutları güçlendirmesini temenni ederek, 'Hala bu topraklarda birileri ülkesini, insanlığı sevdiği için bu topraklara katkı yapmaya ve birbirine sahip çıkmaya çalışıyor. Ümit ederim ki buna ihtiyaç kalmadan gerçekten toplanan vergilerimizle adaletli ve sosyal bir devlet yapısını hep beraber kurar. Kimsesizlerin kimsesi olan bir devletle çok yakında yeniden buluşuruz diye ümit ediyorum. Dilerim bu gecenin mübarekliğinde, bu topraklarda mazlumun hakkını yiyen mağdurun ahıyla beslenenler en kısa sürede tahtlarından iner ve haklının, mağdurun, mazlumun tekrardan bu ülkede cumhuriyete sahip çıktığı, cumhuriyetin de kimsesizlerin kimsesi olduğu sesi çıkmayanların sesi olduğu günleri hep beraber yaşarız diyorum.'' diye konuştu.