AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Dursun ve ilçe teşkilat yöneticileriyle birlikte “Kahve Hatır İçindir, Kıymetlilerle İçilir” programı kapsamında Osmangazi ilçesinde yoğun katılımla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Program çerçevesinde ev ziyaretleri yapıldı; hasta ve yaşlı vatandaşlar ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi, hayır duaları alındı. Çaylar eşliğinde yapılan samimi sohbetler yüzlerde tebessüme vesile oldu. Gerçekleştirilen bu gönül buluşmalarında hem kalplere dokunuldu hem de üye çalışmaları kararlılıkla sürdürüldü.

Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, program sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu toprakların en kıymetlileri, dua eden büyüklerimizdir. Bugün onların kapısını çaldık, dualarını aldık, gönüllerini ısıttık. Gönül siyaseti işte tam da budur. Bizim yolumuz milletimizin duasıyla güçlüdür. Her bir haneye dokunmak, onların gönlünde yer bulmak bizim en büyük hedefimiz.”

İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Kadın kollarımızın enerjisini büyüklerimizin duasıyla birleştiriyoruz. Gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıyor, vatandaşlarımızın gönlünü kazanmak için çalışıyoruz. Hasta olan büyüklerimizi, kardeşlerimizi asla unutmuyoruz. Bugün bir kez daha gördük ki; sahada olmak, gönülde olmaktır.”

Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Dursun da teşekkürlerini şu sözlerle ifade etti:

“Sayın Milletvekilimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Kadınlarımızla iç içe, mahalle mahalle gezerek Osmangazi’miz için gece gündüz demeden emek veriyoruz. Bugün yine kalpten kalbe kurulan köprülerle dolu, anlamlı bir gündü.”