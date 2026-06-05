Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Okullar Arası Atık Toplama Yarışması'nda en fazla geri dönüştürülebilir atık toplayan okullar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

BURSA (İGFA) - Daha temiz bir çevre ve daha yeşil bir dünya için geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, ilçedeki okullar arasında her yıl 'Okullar Arası Atık Toplama Yarışması' düzenliyor. Çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca en fazla geri dönüştürülebilir atığı toplamak için yarıştı.

Yarışma kapsamında Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından okullara yerleştirilen atık toplama kutularında biriktirilen geri dönüştürülebilir atıklar düzenli aralıklarla toplandı. Toplanan atıklar tartılarak geri dönüşüm sürecine kazandırıldı. Eğitim-öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Osmangazi ilçesi sınırları içerisindeki okullar arasında en fazla atık toplayan Hüseyin Karabacak İlkokulu birinci oldu. Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz İlkokulu ikinci, Başaran İlkokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

Ödül töreni öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hüseyin Karabacak İlkokulu ve Ortaokulu ile Orhan Kara İlkokulu öğrencilerinin geri dönüştürülebilir atık malzemeler kullanarak hazırladığı ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. Öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Başkan Aydın, yapılan projeler hakkında bilgi alarak, öğrencileri çevre duyarlılıkları dolayısıyla tebrik etti.

'SON 2 YILDA 238 BİN AĞACIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİK'

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, doğal kaynakları bilinçsizce tüketildiğinde bedelinin yalnızca doğa değil, insanlık olarak hep birlikte ödendiğinin altını çizdi. Osmangazi Belediyesi olarak çevreyi korumanın bir tercih değil, bir sorumluluk olduğuna inandıklarını vurgulayan Başkan Aydın, 'Bu anlayışla sıfır atık çalışmaları, geri dönüşüm projeleri, enerji verimliliği uygulamaları, çevre eğitimleri ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak, ilçe sınırlarımız dahilindeki 136 mahalleden geri dönüştürülebilir nitelikteki atıkları; kağıt, karton, plastik, metal ve cam olmak üzere haftanın 6 günü toplayarak hem çevrenin kirlenmesini önlüyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz' dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Aydın, Okullar Arası Atık Toplama Yarışması'nda dereceye giren okullara ödüllerini takdim etti.