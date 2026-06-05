Konya'da Selçuklu Belediyesi, geleceğin çevre dostu nesillerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği 'Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor' yarışmasında başarılı olan okullar Dünya Çevre Günü'nde ödüllerini aldı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması ve sıfır atık kültürünün toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerde geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen 'Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor' yarışmasının ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nda sahiplerini buldu. Ayrıca 'Çevre Dostu Muhtarlar Yarışıyor' projesinde mahallelerinde en fazla atık elektronik toplayarak dereceye giren muhtarlar da ödüllendirildi.

60 okulun yer aldığı organizasyonda öğrenciler, evlerinde ayrıştırdıkları atıkları her hafta belirlenen günlerde okullarına getirirken, toplanan atıklar belediyenin geri dönüşüm ekipleri tarafından tartılarak teslim alındı. Yarışma sonunda toplam 206 bin kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı. 4 bin 997 öğrenci en fazla atık toplayan sınıf ve en fazla atık toplayan okul kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç okul düzeyinde mücadele edilen yarışmada okullar en fazla atık toplayan okul ve öğrenci başına en fazla atık toplayan okul olmak üzere iki kategoride yarıştı.

Selçuklu Seyir Tepesi'nde düzenlenen Okullar Arası Sıfır Atık Programı ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye meclis üyeleri yanı sıra yarışmada dereceye giren okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile velileri katıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI, 'GELECEĞİMİZİ GENÇLERİMİZLE, ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE KURACAĞIZ'

Dünya Çevre Günü'nde anlamlı bir etkinlikle öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yarışmaya katılan bütün okullarımıza topladıkları atık miktarına göre de farklı farklı hediyeler vereceklerini söyledi. Hedeflerinin ilçede bulunan tüm okulların yarışmaya katılması olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 'Bu sene 60 okulumuz yarışmaya katıldı. Ama arzu ediyorum ki 205 okulumuz var, 205 okulumuzun tamamı da bu yarışmaya katılsın ve tamamına da ödül verelim inşallah. Tekrar çocuklarımızı, ailelerimizi tebrik ediyorum. Biliyorum ki ailelerimizin de bu yarışmalarda büyük katkıları var. Okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi İl, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve bu yarışmaların organizasyonda çok büyük emekleri olan Sıfır Atık Müdürlüğümüzü ekibini ayrı ayrı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum' dedi.

Çocuklara çevre bilincinin kazandırılmasına duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 'Nüfusun çoğaldığı, insan sayısının arttığı buna paralel olarak da dünyanın gelişimiyle birlikte tüketimin çoğaldığı, çeşitlendiği dünyamızda şüphesiz en önemli sorunlardan bir tanesi çevre sorunları. Dolayısıyla çevre kirliliğine karşı yapılan her türlü proje gerçekten çok anlamlı. En anlamlısı da çocuklarımıza bu bilincin kazandırılması. Ben bu yönüyle Selçuklu Belediyemizi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, tüm okullarımızı, öğrencilerimizi bu anlamlı etkinlikten dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum' ifadeleri kullandı.

Program protokol üyelerinin dereceye giren okullara ve mahalle muhtarlarına ödüllerinin takdimi ile son buldu.