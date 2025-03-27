Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ibadetlerini hijyenik, ferah ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ilçedeki camilerde temizlik ve bakım çalışması yapıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bayramı’na hazırlık kapsamında ilçe genelindeki camilerde geniş çaplı temizlik çalışması yürütüyor.

Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yapmaları için özveri ile çalışan belediye ekipleri, program dahilinde her gün farklı ibadethanelerde temizlik yapıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, camilerin iç ve dış alanları detaylı bir şekilde temizleniyor. Halılar hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediliyor. Cami bahçeleri, şadırvanlar, abdesthaneler ve tuvaletler de hijyen kurallarına uygun olarak temizleniyor. Ayrıca camilerin avizeleri, pencereleri, mihrap, minber ve kürsü gibi bölümleri de özenle temizlenerek ibadete hazır hale getiriliyor. Bu sayede vatandaşlar, sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığı ile ibadet edebilmenin huzurunu yaşıyor.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızdan, camilerde yapılan temizlik çalışmalarıyla ilgili olarak, “Osmangazi Belediyesi olarak yürüttüğümüz rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra ilçe genelindeki 400 cami ve mescitte de temizlik çalışmaları yapıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personelimizden oluşturduğumuz ekiplerimiz, aylık ortalama 40 camide temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz, camilerdeki temizlik çalışmalarına yılın 365 günü devam ediyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günlerin kalmasıyla birlikte camilerdeki temizlik çalışmalarına hız verdik. Vatandaşlarımızın hijyenik, ferah ve huzurlu bir ortamda ibadet yapabilmesi adına camilerdeki temizlik çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek” dedi.