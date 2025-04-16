Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, zirai dondan etkilenen çiftçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Ovası'nda Nisan ayında yaşanan soğuk hava dalgası, zirai don felaketine yol açarak tarım sektöründe büyük kayıplara neden oldu. Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte şeftali, armut, üzüm ve incir gibi Türkiye’nin önde gelen tarım ürünleri ciddi şekilde zarar gördü.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya ile birlikte Karabalçık, Ahmetbey ve Yeniceabat mahallelerini ziyaret ederek zirai dondan etkilenen çiftçiler ile bir araya geldi. Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aydın, destek mesajı verdi.

“ÇİFTÇİNİN ZARARININ AFET FONU İLE KARŞILAMASINI İSTİYORUZ”

Zirai dondan etkilenen bölgelerdeki meyve bahçelerini gezerek yaşanan zararı yerinde inceleyen Başkan Aydın, “Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Osmangazi’de de ağaçlar zirai dondan ağır şekilde etkilendi.

Ahmetbey, Yeniceabat ve Karabalçık mahallelerimizde üreticilerimizi ziyaret ederek Osmangazi Ziraat Odası Başkanımız İsmail Altınkaya ve muhtarlarımızla birlikte zarar gören alanları yerinde inceledik. Neredeyse tüm ürünlerde yüzde 50 ila 70 arasında kayıplar yaşanmış durumda. Yaşanan zirai don hem vatandaşımızı hem de üreticiyi olumsuz etkiliyor. Üretim azaldığı için doğrudan fiyatların yükselmesine neden olacak. Üreticiyi ve vatandaşı zor bir dönem bekliyor.

TBMM Genel Kurulunda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Bizim talebimiz, çiftçinin zararını devletimizin bir afet fonu ile karşılaması. Yoksa bu durum bir sonraki seneyi de etkileyecek. Çiftçilerimiz zaten uzun zamandır zor şartlarda üretim yapıyor. Çitçimizin üretimini devam ettirebilmesi, devletimizin desteği ile mümkün. Bizler de elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi.

“ZİRAİ DON FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLEYECEK”

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya da yaptığı açıklamada, “Çiftçimizin üretimde yaklaşık yüzde 60 oranında bir zararı var. Nisan ayı sonuna kadar da tehlike devam ediyor. Bu durum fiyatları olumsuz etkileyecek. Meyve fiyatları yükselecek. Elinde malı olan satış yapabilecek olmayan ise sabırla bir sonraki seneyi bekleyecek” diye konuştu.

“ERKAN BAŞKANIMIZ HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN VE KÖYLÜNÜN SESİ OLDU”

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve zirai dondan etkilenen mahallelerin muhtarları da şunları söyledi: “Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a mahallelerimizdeki çiftçilerimizi ziyaret ederek destek oldukları için tüm teşekkürlerimizi sunuyoruz. Erkan Aydın başkanımız, milletvekilliği döneminde de çiftçinin ve köylünün meclisteki sesi oldu. Bugün de belediye başkanı olarak çiftçilerimizi ziyaret etti ve üreticiye olan desteğini gösterdi. Devletimizden de aynı desteği bekliyoruz.”

