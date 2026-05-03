Bursa'da Jandarma ekiplerinin Osmangazi'de düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.
BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Osmangazi ilçesinde operasyon düzenlendi.
Narkotik Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Aramalarda; 2 kilo 355 gram kubar esrar (5 parça halinde), 10 kök skunk bitkisi, 7 kapsül sentetik ecza, satışa hazır 7 fişek halinde 10 gram kubar esrar, 1 adet likit esrar, 2 adet aktif iklimlendirme sistemi, 1 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 700 TL nakit para bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.