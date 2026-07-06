LÖSEV, İstanbul'da düzenlediği Yaza Merhaba Pikniği ile lösemi ve kanser tedavisi gören çocukları, tedavisini tamamlamış gençleri, aileleri ve gönüllüleri bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul'da düzenlediği Yaza Merhaba Pikniği'nde lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, tedavisini tamamlamış gençler, aileleri ve gönüllüleriyle İBB Florya Atatürk Ormanı'nda bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi öğrencileri de karne sevincini hep birlikte yaşadı.

İBB FLORYA ATATÜRK ORMANI'NDA KEYİFLİ BULUŞMA

LÖSEV İstanbul Avrupa İrtibat Ofisi tarafından organize edilen etkinlikte piknik alanı, çocuklar ve aileleri için renkli ve neşeli bir buluşma noktasına dönüştü. Rengârenk süslemeler, LÖSEV bayrakları ve çocukların el emeği çalışmalarıyla hazırlanan alanda aileler bir araya gelerek yazın ilk günlerini birlikte karşılarken, çocuklar da birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya vakit geçirdi.

CANIM KARDEŞİM DERS EVİ ÖĞRENCİLERİ KARNE SEVİNCİ YAŞADI

Etkinlik boyunca çocuklar için yaratıcı atölyeler, kozalak boyama, yüz boyama, ahşap oyuncak çalışmaları, müzikli oyunlar, dans etkinlikleri ve çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Günün en özel anlarından biri ise LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi öğrencilerinin karne heyecanı oldu. Tedavi sürecinde eğitimlerine ara vermek zorunda kalan çocuklar, LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi'nde aldıkları eğitim desteğiyle derslerindeki eksiklerini tamamlarken, karne sevincini aileleri ve gönüllülerle birlikte yaşadı.

LÖSEV'DEN UMUT VE DESTEK MESAJI

LÖSEV, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin yanında olmaya; tedaviden eğitime, sosyal destek çalışmalarından farkındalık faaliyetlerine kadar çok yönlü desteğini sürdürmeye devam ediyor. Düzenlenen aile pikniği, çocukların moral ve motivasyonunu artırırken aileler arasındaki dayanışmayı da güçlendirdi.



