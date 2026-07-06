Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesi Belen Mahallesi'nde 20 milyon 248 bin 640 TL yatırımla yaklaşık 1,2 kilometrelik sıcak asfalt, kaldırım ve yan yol kilit parke bağlantıları çalışmalarını tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Fen İşleri Dairesi, il genelinde güvenli ve konforlu ulaşımı artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Seydikemer ilçesi Belen Mahallesi'nde içme suyu ve doğalgaz imalatının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan üstyapı çalışmaları tamamlandı.

Toplam 20 milyon 248 bin 640 TL yatırımla gerçekleştirilen proje kapsamında yaklaşık 1,2 kilometrelik hatta sıcak asfalt, kaldırım ve yan yol kilit parke bağlantıları yapılarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Seydikemer Belen Mahalle Muhtarı Harun Karamanlı, yapılan çalışmalarla mahallelerinin güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştuğunu belirterek, 'Daha önce tek şeritli ve kaldırımsız olan yolun yenilenmesi için talepte bulunmuştuk. Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla mahallemiz modern bir ulaşım altyapısına kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

BAŞKAN ARAS: 'MUĞLA'NIN HER NOKTASINA EŞİT HİZMET ULAŞTIRIYORUZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın 13 ilçesinde vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları ayrım gözetmeksizin sürdürdüklerini belirterek, 'Kent merkezlerinden en kırsal mahallelerimize kadar vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz. Seydikemer Belen Mahallemizde tamamladığımız bu yatırımla birlikte hemşehrilerimizin daha güvenli bir yolda ulaşım sağlamasını hedefledik. Muğla genelinde bugüne kadar 628,87 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Muğla'mızın her noktasına eşit hizmet anlayışıyla yatırımlarımızı sürdürmeye, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.' dedi.