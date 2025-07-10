Bursa'da Nilüfer Kent Konseyi, İzmir’deki yangınlardan etkilenen hayvanlar için anlamlı bir yardım kampanyası düzenledi. Nilüferlilerin büyük dayanışmasıyla toplanan yardımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırılmak için yola çıktı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Konseyi, geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan yangın felaketinden etkilenen can dostlar için harekete geçti.

Yangınlarda mağdur olan hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan yardım kampanyası, Nilüferliler’den büyük destek gördü.

Kampanya kapsamında, mama, su kabı, tedavi malzemeleri gibi hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak birçok malzeme toplandı. Nilüferlilerin gösterdiği duyarlılık ve dayanışma sayesinde toplanan mama, su kabı, tedavi malzemeleri ve diğer bakım ürünlerini yangından etkilenen can dostlarına ulaştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.