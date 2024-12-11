Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerel belediye, yeni yılı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Nilüfer Halk Evi önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda 13-31 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan festival kapsamındaki birçok etkinlikle, Bursalıları yeni yıl coşkusu saracak.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 13 - 31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘Yeni Yıl Festivali’ sokak lezzetleri, atlı karınca, mini konserler, DJ performansları, alışveriş standları, sihirbaz gösterileri, buz pateni ve çok daha fazlasıyla ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Etkinlik alanında incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Özdemir, yeni yıl heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşamak için Nilüfer halkını 13 Aralık itibariyle Nilüfer Halk Evi'nin önüne davet etti.

HEM EKONOMİK HEM DE EĞLENCELİ BİR FESTİVAL

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ekonomik koşulların giderek zorlaşması ve eğlence sektöründeki maliyetlerin de yükselmesi sebebiyle vatandaşların eğlenmek için yeterince bütçe ayıramadıklarını kaydetti.

Başkan Özdemir, bu kapsamda yeni yılı karşılamak ve bu vesileyle Nilüferlilerin eğlence ihtiyaçlarını da karşılamak için Halk Evi önünde ‘Yeni Yıl Festivali’ yapılacağını belirterek, Nilüferli vatandaşların rahat rahat eğlenip bir arada olabilecekleri, yeni yılı daha sağlıklı ve daha keyifli karşılayacakları mekanlar meydana getirmek için çalıştıklarını söyledi. 31 Aralık'a kadar her gün saat 22.00’ye kadar sürecek çeşitli etkinlik ve organizasyonlar olacağını belirten Başkan Özdemir, “Alışverişler, atlı karıncalar, buz patenleri gibi gençlere, çocuklara ve ailelere yönelik organizasyonlarla güzel bir üç hafta geçirmek istiyoruz" dedi.

BAŞKAN ÖZDEMİR: BÜTÜN NİLÜFER HALKINI BURAYA DAVET EDİYORUM

550 bin Nilüferli için çalıştıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ‘Yeni Yıl Festivali’nin de her yaştan insana hitap ettiğinin altını çizerek, "Gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar, olgunlar, emekliler; herkesle birlikte burada güzel bir 3 hafta geçireceğiz, eğleneceğiz, güleceğiz, alışveriş yapacağız. Daha uygun koşullarda para harcayabilecek durumda olacaklar. Çünkü ben biliyorum ki ekonomik koşullar gerçekten çok zor, insanlar televizyonun karşısından başka bir yere gidemiyorlar. Biz, ‘Gelin burada hep beraber eğlenelim.’ diyoruz. Bütün Nilüfer halkını buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Nilüfer Yeni Yıl festivalinde sahne alacak isimler de belli oldu.

Festivalde Cengiz Ateş, Neyzen, Uzun Lafın Kısası ve Taner Yazıcı sahne alacaklar arasında bulunduğu öğrenildi.