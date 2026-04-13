Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından Karesi'ye bağlı Toygar Mahallesi Okul Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan ve sürekli arızalara yol açan içme suyu hattı yenilenerek bölgedeki altyapı güçlendirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Kent genelinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde altyapıyı daha sağlıklı hale getirmek için önemli çalışmalar gerçekleştiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Karesi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'nde yıllardır arızalanıp su kesintilerine neden olan içme suyu hattını yeniledi.

Yapılan kapsamlı çalışmayla bölgedeki arızalara kalıcı çözüm sağlanırken içme suyu hattı daha sağlıklı ve güvenli hale getirildi. Ayrıca hatların evsel bağlantıları da hızlı bir şekilde tamamlandı.

SU YÖNETİMİNDE KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Başkan Akın'ın sürdürülebilir ve yenilikçi vizyonu doğrultusunda kent genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

İçme suyu ve kanalizasyon hatlarında kalıcı çözümler ürettiklerini ifade eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 'Uzun yıllardır sorun oluşturan altyapıda kayıp ve kaçakları önlemek amacıyla ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

İçme suyu hatlarında yenileme çalışmalarını hayata geçirirken, vatandaşlarımızın yılın her döneminde suya kesintisiz erişimini sağlamak için kalıcı adımlar atıyor, içme suyu altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz.' dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ RAHAT BİR NEFES ALDI

BASKİ'nin altyapıyı yenilemesi nedeniyle rahat bir nefes aldıklarını söyleyen mahalle sakinleri; 'Cadde üzerinde sürekli hat patlıyor, yollar su doluyordu. Su kesintileri uzun süreli oluyordu. Eskiyen ve sorun çıkaran altyapıda kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a ve Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk'e teşekkür ederiz.' ifadeleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.