SASKİ, Erenler Dilmen Mahallesi'nin yeni ulaşım güzergâhında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Zübeyde Hanım ile Mimar Sinan Caddelerini birbirine bağlayacak projenin 5 kilometrelik altyapısı tamamlandığında, Büyükşehir Belediyesi üstyapı dönüşümü için sahaya inecekve Erenler'e25 metre genişliğinde yeni bir arter kazandırılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin trafik yükünü hafifletecek ve ulaşım konforunu artıracak yeni caddelerin altyapılarını hazırlıyor.

Erenler Dilmen Mahallesi'nde başlatılan Adnan Menderes Caddesi üzerinden Erenler merkezine uzanacak yeni alternatif güzergâhın altyapısı kusursuz bir şekildeinşa ediliyor.

Şehrin altyapı direnci planlanarak iki etap halinde yürütülecek 5 kilometrelik yatırımın ilk etabında çalışmalar başladı.İlk etapta bin metre uzunluğunda yağmursuyu toplayıcı hattı inşa ediliyor.

SASKİ'nin 5 kilometrelik altyapıdönüşümünü tamamlamasının ardından, Büyükşehir Belediyesi vakit kaybetmeden üstyapı dönüşümüiçin sahaya inecek. Bağlar mevkiinden giriş yaparak ilçe merkezine uzanacak yeni güzergâh 25 metre genişliği, modern bisiklet yolları ve geniş yaya kaldırımlarıyla Erenler'in trafik yükünü büyük ölçüde hafifletecek.

ERENLER'E DEĞER KATACAK GÜZERGAHA SAĞLAM ALTYAPI

Çalışmaları yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın şehircilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeni güzergahı güçlü bir altyapıyla buluşturuyoruz. Erenler'e değer katacak bu caddede yürüttüğümüz modern altyapı çalışmalarıyla bölgeyi yoğun yağışlara karşı koruma altına alıyoruz. Üstyapı öncesinde inşa ettiğimiz 5 kilometrelik yağmur suyu hattını kısa sürede devreye alarak hem sürücüler için güvenli ulaşımı hem de vatandaşlarımız için sorunsuz bir altyapıyı sağlayacağız' dedi.