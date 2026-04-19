İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 'Kıvılcım' karakteriyle hazırladığı bilgilendirici video ile çocuklara acil durumlarda doğru davranış ve 112 bilinci kazandırmayı hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kurumun paylaştığı videoda, 'Kıvılcım' adlı karakter üzerinden acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışlar anlatıldı.

Hazırlanan içerikte, yangın, kaza veya tehlikeli bir durumla karşılaşıldığında panik yapılmaması gerektiği vurgulanırken, doğru yardımın 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla istenmesi gerektiği anlatıldı.

'Bir - Bir - İki, yani 112' sloganıyla sunulan mesajda, çocukların küçük yaşlardan itibaren acil durum bilinci kazanmasının önemine dikkat çekildi.

Eğitici ve öğretici unsurlar içeren video ile çocuklara hem doğru refleks kazandırılması hem de hayati risklerin azaltılması amaçlanırken, yetkilileri, bu tür içeriklerle toplum genelinde farkındalığı artırmayı ve özellikle çocukların kriz anlarında doğru adımı atmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

— İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) April 19, 2026