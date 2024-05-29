Bursa'da sezonun son maçını Spor Toto ile oynayan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, sezonu dördüncü sırada bitirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, play-off dördüncülük-beşincilik müsabakası için Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Maçı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da izledi.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı, 18-14 Spor Toto'nun üstünlüğüyle tamamlandı. Başkan Şadi Özdemir, devre arasında oyuncularla bir araya gelerek takıma başarılar diledi.

İkinci yarıda üstün performans sergileyen takım, maçı 33-30 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla, ligi, Nilüfer Belediyespor dördüncü, Spor Toto ise beşinci sırada bitirdi.

Maç sonrası düzenlenen törende Nilüfer Belediyespor'a plaketini, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.