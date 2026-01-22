Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kentin tarihi ve kültürel mirasını korurken, diğer taraftan tarihi noktaların etrafında yaptığı peyzaj düzenleme çalışmalarıyla Bursa'ya kış aylarında da bahar havası yaşatıyor.

BURSA (İGFA) - Tarihi mekânların çevresinde yaptığı çevre düzenlemeleriyle bu alanları daha nitelikli ve yaşanabilir hâle getiren Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde de kenti renklendiriyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, Emirsultan Camii, Tophane, Yeşil Türbe ve Irgandı Köprüsü'nün de aralarında olduğu tarihi yapıların etrafında mevsime uygun bitki ve çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Kullanılan bitki türlerinin iklim koşullarına ve mimari yapıya uyumlu olmasına özen gösteren ekipler, Bursa'nın simge mekânlarını doğal renklerle bütünleştirerek daha estetik bir görünüme kavuşturuyor. Yapılan çalışmayla tarihi alanlar hem daha bakımlı hale gelirken hem de vatandaşlara ve kenti ziyaret eden misafirlere görsel zenginlik yaşatıyor.