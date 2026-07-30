Maltepe Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlediği Yaz Gezileri kapsamında Maltepeliler, İstanbul'un önemli tarihi miraslarından biri olan Yıldız Sarayı'nı ziyaret etti. Kültürel yaşama katılımı artırmayı ve vatandaşları kentin tarihi değerleriyle buluşturmayı amaçlayan geziye ilgi yoğun oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette katılımcılar, Osmanlı Devleti'nin son dönemine tanıklık eden Yıldız Sarayı'nın köşklerini, tarihi bahçelerini ve anıtsal yapılarını yakından inceleme fırsatı buldu. Rehber anlatımları eşliğinde sarayın mimarisi, tarihi gelişimi ve taşıdığı kültürel miras hakkında bilgi edinen Maltepeliler, İstanbul'un geçmişine yakından tanıklık etti.



YAZ GEZİLERİ AĞUSTOS AYI PROGRAMI İLE DEVAM EDİYOR

Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Gezileri kapsamında Ağustos ayı boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını keşfetmeye yönelik geziler devam edecek. Program kapsamında 5 Ağustos Çarşamba günü Maslak Kasırları, 12 Ağustos Çarşamba günü Çubuklu Siloları ve Beykoz Yoros Kalesi, 19 Ağustos Çarşamba günü Kemerburgaz Kent Ormanı (Mağlova Bölümü) ve 26 Ağustos Çarşamba günü Dolmabahçe Sarayı ziyaret edilecek. Maltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz gezilerle vatandaşların kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıması hedefleniyor.