Türk Mutfağı Haftası, bu yıl İznik’te “Göçüp Konan Lezzetler” temasıyla kutlandı. Etkinlik, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı renkli görüntülere sahne olurken, farklı kültürlerin mutfak mirası bir araya getirildi.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Türkiye genelinde düzenlenen hafta kapsamında, İznik’teki program geniş bir katılımla gerçekleşti.

Programa AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları Harun Çelik ve Nazım Kara, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, hemşeri derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren Balkan Göçmenleri Derneği (Balgöç), Batum Kafkas Kültür Derneği, Manav, Yörük, Türkmen Derneği, Karadenizliler Derneği ve Serhat İller Derneği kendi yöresel yemeklerini tanıtarak ziyaretçilere ikram etti. Yörelere özgü lezzetlerin sunulduğu stantlar büyük ilgi gördü.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, Türk mutfağının zenginliğine vurgu yaparak, kültürün en önemli taşlarından biri olan mutfağın bu özel haftada ilçede tanıtılmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Etkinlik, yerel halkın ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.