İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda farkındalık oluşturmak ve çalışanların güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Melikgazi Belediyesi, 38’inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen fuarda bilgilendirme standı açtı.KAYSERİ (İGFA) - Açılan stantta Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında vatandaşların bilgilendirildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın teşrifleriyle, 38’inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Fuarı, İş’te Güvenli Gelecek temasıyla gerçekleştirildi. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak fuarda yerimizi alarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığımız çalışmaları sergiledik. Yaptığımız eğitimler, saha ziyaretleri, kişisel koruyucu donanımları gibi konular hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bu fuarda İSG oturumları, çocuklar ve gençler için interaktif etkinlikler, tiyatro ve sahne gösterileri yer aldı.

Güvenli çalışma ortamlarının önemi oldukça büyük. Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında bulunmaları için biz de belediye olarak azami dikkat ediyoruz. İşe yeni giren personelimize oryantasyon eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca birimlerin tehlike sınıflarına göre belirli aralıklarla rutin olarak temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriyoruz. Sahada çalışan bütün personellerimize kişisel koruyucu donanım veriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak daha sağlıklı ve güvenli bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler ve fuarlar hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinçlenmesine ve daha duyarlı olasına yardımcı oluyor. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.