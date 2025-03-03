Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin talebi ve girişimleri ile 3. Etap TOKİ’nin bulunduğu alanda 500 dolayında konutun yer aldığı 4. Etap TOKİ yapımı için çalışmalar başladı.BURSA (İGFA) - İnegöl’de konut ihtiyacını karşılamak adına İnegöl Belediyesi’nin talebi ve girişimleri ile geçtiğimiz yıl tamamlanarak teslim edilen 3. Etap TOKİ’nin bulunduğu alanda yine İnegöl Belediyesi’nin talebiyle 4. Etap TOKİ için çalışmalara başlandı.

805 konutun bulunduğu 3. Etap TOKİ alanında 500 dolayında konutun yer alacağı 4. Etap TOKİ için temel kazıları başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 3 ve 4. Etap konutlara hizmet verecek 24 derslikli okul projesinin de bu etap ile birlikte yapılacağını duyururken, yeni konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.