Bursa İnegöl Belediyesi’nin Ceren Güner Moghaddam’ın katılımıyla gerçekleştireceği “Öğretimde Hikayeleştirme” semineri hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Ceren Güner Moghaddam’ın katılımıyla gerçekleştirecek “Öğretimde Hikayeleştirme” seminerinin ertelendiğini duyurdu.

21 Şubat Cuma akşamı 20.00’da Eğitmen Ceren Güner Moghaddam’ın konuşmacı olarak katılacağı seminer Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılacaktı.

Ancak olumsuz hava koşulları ve şehirlerarası ulaşımdaki aksamalar nedeniyle program ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarih ile ilgili daha sonra bilgi verileceği ifade edildi.