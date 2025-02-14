Bursa İnegöl Belediyesi Berat Kandilinde Mesudiye ve Kurşunlu Mahallelerinde yatsı namazı sonrası kandil ikramları gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban da Mesudiye Yeni Camide vatandaşlarla buluşarak kandillerini kutladı.BURSA (İGFA) - Kandil gecelerinde İnegöl’ün farklı camilerinde ikramlar yapan İnegöl Belediyesi, dün akşam idrak ettiğimiz Berat Kandilinde de bu geleneği sürdürdü. Berat Kandilinde Mesudiye Yeni Cami ve Kurşunlu Hançerli Fatma Sultan Camilerinde ikramlar yapıldı.

Mesudiye Mahallesinde yatsı namazı çıkışında vatandaşlara salep ikramı yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle beraber burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Yatsı namazı sonrası mahalle sakinlerinin kandilini kutlayan Başkan Taban, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti. Kurşunlu Mahallesinde ise Hançerli Fatma Sultan Camiinde yine yatsı namazı çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından lokum ikramları yapıldı. Burada da Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın vatandaşlarla bir araya gelerek kandillerini kutladı.