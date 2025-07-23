Denizli’nin tarım merkezi Tavas Ovası, iklim değişikliği, yetersiz yağış ve kontrolsüz yeraltı su kullanımı nedeniyle kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Tavas Ticaret Odası Başkanı Saffet İnamlık, acil eylem planı çağrısı yaptı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’nin bereketli Tavas Ovası, artan iklim değişikliği etkileri, yetersiz yağışlar ve bilinçsiz yeraltı su kullanımı nedeniyle ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.

Tavas Ticaret Odası Başkanı Saffet İnamlık, bölgedeki yeraltı su seviyesinin dramatik şekilde düştüğünü ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin büyük risk altında olduğunu beirtti. “Ova susuzluktan çatlıyor, kuyular kuruyor, çiftçinin umutları soluyor” diyen İnamlık, durumun vahametini vurguladı.

YERALTI SULARI TÜKENİYOR

Geçmişte Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan Tavas Ovası’nda, eskiden 50 metrede ulaşılan suya artık 200 metrede bile ulaşılamadığını kaydeden İnamlık, mısır, yonca, fasulye ve buğday gibi ürünlerin sulama ihtiyacının karşılanamamasının rekolte kayıplarına yol açtığını söyledi. İnamlık, “Kuraklık sadece çevre sorunu değil, ekonomik, sosyal ve stratejik bir mesele. Tavas Ovası çığlık atıyor! Tarım kendi haline bırakılırsa, gıda güvenliğinden kırsal göçe kadar ciddi bir çöküşle karşı karşıya kalırız” dedi.

ACİL EYLEM PLANI ÖNERİLERİ

Yeraltı sularının tükenmesini önlemek için yerel ve merkezi yönetimlerin iş birliğiyle acil eylem planları geliştirmesi gerektiğini vurgulayan İnamlık, önerilen adımlar arasında basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yeraltı su kullanımının kayıt altına alınması ve denetlenmesi, kuraklığa dayanıklı ürünlere yönelim, tarımda dijital teknolojiler ve su yönetimi yazılımlarının kullanımı, baraj, gölet ve yerüstü su projelerinin artırılması yer aldığını kaydetti.

Tavas Ticaret Odası olarak çiftçinin sesini duyurmaya devam edeceklerini belirten Oda Başkanı Saffet İnamlık, “Susuz tarım olmaz. Bugün önlem almazsak, yarın pazarda ürün bulamayız. Tavas Ovası, ülkemizin tarımsal belleğidir. Bu ovanın çöküşünü izlersek, geleceğimizi kaybederiz. Devlet, sivil toplum ve halkımızı ortak mücadeleye davet ediyorum” çağrısında bulundu.