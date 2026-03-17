BURSA (İGFA) - On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in İnegöl'de dolu dolu yaşanması adına ilk günden itibaren bir yandan iftar ve teravih programları bir yandan ramazanın ruhunu yaşatan eğlenceler düzenleyen İnegöl Belediyesi, ramazan boyunca 13 gece 13 farklı camide ilçe halkını tanınmış hafızlarla buluşturdu.

Teravih programlarının finali ise dün akşam Kadir Gecesi özel programıyla yapıldı. İnegöl Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla OSB Camii'nde düzenlediği özel programla ilçe halkını bir araya getirdi.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar teravih namazını kılıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti. Mübarek gecede İnegöllüler tüm camilere akın etti. İnegöl Belediyesi de Kadir Gecesi özel programında OSB Camisinde Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman'ı ilçe halkıyla buluşturdu. İftar sonrası binlerce vatandaş, Kadir Gecesi programı için OSB Camisine akın etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla binlerce kişinin katıldığı programda cami adeta dolup taştı. Manevi atmosferin en yoğun şekilde hissedildiği gecede, okunan tilavetler ve edilen dualar vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyelerinin katılımıyla OSB Camisindeki Kuran-ı Kerim tilavetine katıldı. Teravih namazının ardından ise katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Namaz çıkışında yaklaşık 4 bin kişilik helva dağıtılarak geceye katılan vatandaşlara ikram yapıldı. Başkan Alper Taban da cami çıkışında vatandaşların kandilini kutladı. Program, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği anlamlı bir gece olarak hafızalarda yer etti.