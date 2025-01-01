Bursa İnegöl protokolü yıl başı gecesi görevde olan kurumlara ve hizmet veren esnaflara ziyaretler yaptı. Yeni yıla ziyaretlerle giren ilçe protokolü, 2025 yılının hayırlı olması temennilerinde bulundu.BURSA (İGFA) - İnegöl’de protokol üyeleri yeni yıla sahada çalışan kamu görevlileriyle birlikte girdi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti İnegöl Kadın Kolları Başkanı Suna Dardağan Demir, AK Parti İnegöl Gençlik Kolları Başkanı Sadık Ünalan’ın yer aldığı heyet, yıl başı gecesi görevli olan kamu personelleri ile işyerlerinde vatandaşlara hizmet sunan esnafları ziyaret etti.

22.30’da şehir merkezinde polis noktası ziyaretiyle başlayan ziyaretler kapsamında, ardından Atatürk Bulvarı üzerindeki esnaflar ziyaret edildi. Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü ziyaret edilerek yeni yıla nöbette giren itfaiye ekiplerinin yeni yılı kutlandı. Yılbaşı gecesi görevinin başında olan bir başka kamu görevlisi grup ise temizlik personeliydi. Alanyurt Salı pazarının toplanmasının ardından Pazar alanında temizlik çalışmaları yapan ekipleri ziyaret eden protokol, tatlı ikram edip çalışmalarında kolaylıklar diledi. Protokolün son durağı İnegöl Belediyesi hizmet binası oldu. Burada da Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğü’n de görevli personellerin yeni yılı kutlandı.