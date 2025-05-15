Bursa İnegöl Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 106. yıl dönümünde; Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklere gençler başta olmak üzere tüm ilçe halkını bayraklarıyla birlikte davet etti.BURSA (İGFA) - Kutlamalar kapsamında 16 Mayıs Cuma günü Saat 17.00’de eski belediye binası önünden Atatürk Anıtı’na kadar “Atatürk’ü Anma Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. Yürüyüş, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, gençliğe verilen önemin de altını çizecek.

18 MAYIS: PEDALLAR GENÇLİK İÇİN DÖNECEK “ÇEKİLİŞLE BİSİKLET KAZANMA ŞANSI”

Etkinlikler 18 Mayıs Pazar günü düzenlenecek “Gençlik İçin Durma Pedalla” bisiklet turu ve paramotor gösterisi ile devam edecek. Saat 10.00’da yine eski belediye binası önünden başlayacak olan tur, Cerrah Parkı’nda son bulacak. Sporu teşvik etmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yer almak isteyenlerin https://afer.in/l/X8GXIE bu bağlantı üzerinden 16 Mayıs tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Tura katılanlar arasından yapılacak çekilişle 3 adet bisiklet, 5 adet bisiklet aksesuarı ve 5 adet bisiklet tamir kiti hediye edilecek.

19 MAYIS: COŞKU ZİRVEYE ULAŞACAK

19 Mayıs Pazartesi günü kutlamaların doruk noktası olacak. Saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlenecek. Törenin ardından saat 10.30’da Stadyum yanındaki İnegöl İlçe Spor Salonu’nda resmi kutlama programı gerçekleştirilecek. Gençlerin hazırladığı gösteriler, konuşmalar ve sportif etkinliklerle bayram coşkusu hep birlikte yaşanacak.

GENÇLİK KOROSU'NDAN POP KONSERİ

19 Mayıs akşamı ise İnegöl’de müzik dolu saatler yaşanacak. Saat 20.30’da Heykel Önünde sahne alacak olan İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu, Şef Rıdvan Sayın yönetiminde pop müziğin sevilen eserlerini seslendirecek. Gençlerin enerjisiyle dolu konser, hem bayramı coşkuyla taçlandıracak hem de İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşatacak.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN DAVET

Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tüm vatandaşları 16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet ederek şu mesajı verdi, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günü hep birlikte, coşku ve gururla kutlamak için tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize bekliyoruz. Bayraklarımız ve sevdiklerimizle birlikte bu güzel bayramı İnegöl’ün dört bir yanında hep birlikte kutlayalım.” dedi.